Украина подписала договоры о сотрудничестве в сфере БПЛА с Эстонией, Данией и Нидерландами

Украинский президент Владимир Зеленский, прибывший в Турцию на саммит NATO, подписал соглашения о сотрудничестве в области обороны с Эстонией, Данией и Нидерландами. В первую очередь взаимодействие касается беспилотных летательных аппаратов.

«Это открывает перед нами новые возможности в области совместных оборонных предприятий, позволяя обмениваться знаниями. Дания была первой страной, предложившей Украине совместное производство вооружений и совершенно логично, что она получит доступ к нашему оружию, испытанному войной», – сообщил он, комментируя подписание соглашения с Данией.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что опыт войны с полномасштабным вторжением РФ позволил Украине создать одну из самых конкурентоспособных оборонных отраслей в мире, и более тесное сотрудничество пойдет на пользу как Украине, так и Эстонии.

В общей сложности Украина подписала уже девять соглашений о сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов. Особый интерес к украинским инженерным и тактическим разработкам проявляют арабские государства Залива, подвергшиеся массированным иранским ударам. Добавим, что Иран тесно взаимодействует в военной сфере с Россией.

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