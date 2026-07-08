 

Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами

08.07.2026, 16:31, Разное
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во вторник инженерные группы Командования тыла продолжили совместно с местными властями проверку зданий в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Приоритет отдается многоэтажным жилым домам.

Позднее в тот же день израильские специалисты, которых возглавляют командующий израильской миссией бригадный генерал Эльад Эдри и посол Израиля в Мексике Йоад Маген, представили национальный план восстановления пострадавших районов и.о.президента Венесуэлы и членам правительства. По итогам презентации план был утвержден. Миссия продолжает его реализацию в сотрудничестве с местными властями.

Израиль и Венесуэла не поддерживают дипломатических отношений с 2009 года, и отправка израильской гуманитарной миссии стала первым официальным контактом между странами за 17 лет. Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес публично поблагодарила израильских специалистов за помощь.


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