Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию

Лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен прибыла в расположенный на Луаре городок Ла Флеш, чтобы дать официальный старт своей предвыборной кампании. Для этого был избран местный рынок.

Появление политика вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей. Приветственные возгласы «Мадам президент!» раздавались вместе с призывами вернуть растраченные деньги и пожеланиями отправить Ле Пен в тюрьму, пишет France 24.

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

Ле Пен обжаловала вердикт. Апелляционный суд французской столицы 7 июля оставил в силе признание политика виновной в злоупотреблении общественными средствами, однако сократил до года срок запрета на занятие общественных должностей, что позволяет ей баллотироваться в президенты.

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