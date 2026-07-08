 

Саммит в Анкаре — США предоставят Украине лицензию на производство ракет Patriot

08.07.2026, 16:01, Разное
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Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет для комплексов ПРО Patriot. По его словам, производство может быть налажено в короткий срок.

«Одна из тем, которую мы будем обсуждать. Вы знаете, наши компании, а у нас на эти компании большое влияние, компании, которые производят ракеты Patriot, Tamahawks, все это прекрасное оружие, мы дадим украинцам лицензию. Им больше не на что будет жаловаться», – заявил он.

Комментируя интенсивные удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, Трамп сообщил: «Это эскалация, но такая эскалация, которая может помочь положить конец войне».

Американский лидер также сообщил, что после переговоров с Зеленским проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если хотите, можете задать вопрос Путину, я передам, мы сегодня будем говорить», – заявил он журналистам.

Встреча Трампа и Зеленского проходит на проходящем в Анкаре саммите NATO. 7 июля, выступая на этом форуме, украинский президент призвал союзников ускорить поставки средств противоракетной обороны. Запасы ракет-перехватчиков Украины истощены.


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