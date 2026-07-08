В США арестовали пакистанца за подготовку теракта. В прошлом он был лицом кампании, доказывающей, что мусульмане – не террористы

В американском штате Миннесота агенты ФБР арестовали пакистанца Саифа Махмуди, который в 2013 году был лицом кампании Down with Muslim Stereotypes («Прочь стереотипы о мусульманах»), которая ставила своей целью разорвать в общественном сознании порочную связь между мигрантами-исламистами и терроризмом.

Махмуди показывали, как мирного иммигранта, который занимается пекарским делом и осуждает международный терроризм, равно как и любые формы религиозного экстремизма. С ним были выпущены плакаты, он давал интервью телевидению и публиковал ролики на YouTube. Однако на тот момент он был в разработке уже два года, поскольку имелась оперативная информация о том, что в США его прислала «Аль-Каида» в качестве спящего агента.

В 2019 году ФБР получило неопровержимые доказательства связей Махмуди с террористами – тогда он поверил рекламе одного из «суперприватных» браузеров, который на самом деле был разработан в интересах спецслужб, и у следователей оказались его переписки с куратором. Арестовали его только через семь лет, в момент подготовки к реальному теракту. Как сообщает The Washington Post, Махмуди хотел уничтожить мост в Миннеаполисе при помощи фургона со взрывчаткой и даже завербовал для этого местного белого водителя, чтобы машину преждевременно не остановила полиция.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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