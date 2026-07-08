В ранней Вселенной нашли галактику, успевшую обзавестись перемычкой

В 2007 году физики из Мичиганского университета предположили, что на раннем этапе формирования Вселенной, до появления «обычных» светил, существовали так называемые темные звезды — гипотетические объекты из водорода и гелия, разогреваемые аннигиляцией частиц темной материи. Этот механизм поддерживал температуру их поверхности на уровне ниже 10 000 кельвин, в результате чего они излучали преимуществен

Такие экзотические объекты могли наращивать массу до миллионов солнечных масс и формироваться в центрах темных гало, предшествующих появлению галактик. В конце своего жизненного пути, согласно модели, темные звезды должны были коллапсировать в черные дыры, став возможными предшественниками сверхмассивных черных дыр, наблюдаемых во Вселенной в первый миллиард лет после Большого взрыва.

Первых кандидатов в темные звезды исследователи обнаружили, проанализировав фотометрические данные обзора JADES, полученные с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, установленной на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб». Тогда три объекта — JADES-GS-z11-0, JADES-GS-z12-0 и JADES-GS-z13-0 — по своим кривым излучения и распределению энергии оказались совместимы с теоретическими моделями сверхмассивных темных звезд. Однако позже из числа кандидатов исключили объект JADES-GS-z12-0 из-за признаков металличности (то есть присутствия всех элементов тяжелее гелия).

Размытую темную материю заподозрили в создании темных звезд Ученые практически не сомневаются в существовании темной материи — невидимого нечто, гравитация которого определяет эволюцию галактик. Однако из чего она состоит, по-прежнему неизвестно, а продолжа… naked-science.ru

Теперь международная группа астрофизиков под руководством Космина Илие (Cosmin Ilie) из Колгейтского университета (США) проанализировала спектроскопические данные, полученные с помощью «Джеймса Уэбба». Результаты показали, что спектры двух из трех ранее предложенных кандидатов (JADES-GS-z11-0 и JADES-GS-z13-0) согласуются с теоретическими моделями.

Исследователи также обнаружили еще двух кандидатов в темные звезды: JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1. Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.Результаты новой научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.

Особое внимание ученых привлек самый удаленный и яркий объект из когда-либо найденных — JADES-GS-z14-0. В его спектре астрофизики, предположительно, зафиксировали уникальный для темных звезд «отпечаток» — слабую линию поглощения ионизированного гелия (He II λ1640 Å). Правда, из-за низкого соотношения сигнал/шум, считать эти данные достоверными нельзя.

В молодой Вселенной некоторые звезды, вероятно, рождались в «‎пушистых» облаках Японские астрономы открыли ранее неизвестный способ зарождения звезд в условиях, похожих на условия в молодой Вселенной. На основе этих данных ученые сделали вывод, что первые светила могли появлят… naked-science.ru

Более того, данные для JADES-GS-z14-0, ранее полученные с помощью радиообсерватории ALMA, указали на возможное присутствие эмиссионной линии ионизированного кислорода (O III). Это может свидетельствовать о наличии тяжелых элементов и оспорить статус кандидата в темные звезды.

Тем не менее все четыре объекта соответствуют теоретическим моделям темных звезд по массе, форме и распределению светимости. Если дальнейшие исследования и наблюдения подтвердят описанные в статье выводы, астрофизики, вероятно, смогут объяснить присутствие в ранней Вселенной неожиданно ярких объектов и сверхмассивных черных дыр.

Ранее Naked Science писал, что многие физики сомневаются в том, что темная материя состоит из каких-либо частиц. Поэтому и эти, и другие группы ученых сомневаются в возможности существования точных звезд. Точку в этом вопросе должны поставить инструментальные наблюдения ближайших десятилетий.

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