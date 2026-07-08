 

В Москве откроют тематическое советское кафе – с хамящими буфетчиками и мухами в компоте

08.07.2026, 18:18, Разное
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В Москве вскоре откроется первое в России ностальгическое кафе для тех, кто желает вновь погрузиться в атмосферу Советского Союза – персонал специально обучат хамить посетителям и относиться к ним с максимально возможным пренебрежением.

«Например, в меню по факту не будет половины позиций, но вы можете дать официанту на лапу и получить заказ с чёрного входа. Также вы можете не надеяться на услужливых сотрудников и должны помнить, что поесть можно и дома», – объяснил директор инновационного заведения.

Сейчас шеф-повар кафе работает над ностальгическим меню: туда обязательно войдут безвкусные каши, разбавленный компот с мухами, а также особые рецепты классических блюд – они разрабатываются так, как будто все дефицитные ингредиенты украли работники. Девизом заведения станет фраза: «Перетопчешься, чай не барин».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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