 

В США сторонник ИГ, планировавший нападения на евреев, приговорен к 15 годам тюрьмы

09.07.2026, 4:31, Разное
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Суд в штате Мэриленд приговорил 22-летнего американца Майкла Сэма Тикея-младшего к 15 годам лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» и подготовку нападений на евреев.

По данным министерства юстиции США, Тикей-младший из Ганновера (штат Мэриленд), называвший себя «Абдалла, убийца исламофобов», ранее уже помещался на принудительное лечение после угроз обезглавить ученика и планов вылететь в Сомали.

Расследование ФБР установило, что он собирал информацию о еврейских организациях, отправил сотруднице под прикрытием свою фотографию в маске и с мачете, а также вел наблюдение за местным раввином, который впоследствии дал показания в суде.

Тикей признал вину. Во время содержания под стражей в его камере был найден самодельный нож.


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