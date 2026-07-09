Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне ознаменовался призывом к уничтожению Израиля

В испанской Памплоне, столице Наварры, проходит фестиваль Сан-Фермин, кульминацией которого традиционно становится массовый забег с быками по улицам города. Однако в нынешнем году воспетый Эрнестом Хемингуэем «праздник, который всегда с тобой», ознаменовался совсем другим.

В ходе церемонии открытия на центральной площади города было развернуто панно, призывающее к уничтожению Израиля – вместе с перечеркнутым флагом еврейского государства. На нем была и аббревиатура EHKS – название радикально левого баскского движения.

«Призывы к уничтожению единственного еврейского государства в мире выходит далеко за границы легитимного высказывания политических взглядов. Такая риторика распространяет ненависть, сеет раздор и содействует нормализации антисемитизма», – говорится в заявлении Европейского еврейского конгресса.

Осудило выходку и министерство иностранных дел Израиля. «Через 500 лет после инквизиции на улицах Испании призывают к уничтожению еврейского государства. Стыд и позор!». Напомним. Что испанское правительство занимает среди государств ЕС наиболее антиизраильскую позицию.

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