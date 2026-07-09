Спорт помог снизить вред для памяти от просмотра коротких видео

Чрезмерное увлечение короткими видео стало глобальной проблемой. По данным китайских исследований, к 2025 году число их пользователей превысило миллиард, а среднее время просмотра достигло 156 минут в день. Этот тренд связан с брейнротом — снижением умственных способностей под воздействием низкокачественной информации. В науке это объясняется теорией информационной перегрузки: мозг, перегруженный бесконечным потоком фрагментарных видео, затрачивает чрезмерные ресурсы на их обработку, что снижает точность запоминания и извлечения информации.

С другой стороны, польза физических упражнений для мозга давно доказана. Еще в 2009 году ученые показали, что аэробные нагрузки способствуют сохранению когнитивных функций. Недавнее исследование выявило, что даже короткая велотренировка способна изменить активность префронтальной коры во время задач на память. Однако оставалось невыясненным, могут ли именно привычные и регулярные занятия физкультурой разного уровня смягчить или предотвратить когнитивный ущерб, наносимый чрезмерным потреблением коротких видео.

Ученые из Китая проверили эту теорию. Они отобрали 82 мужчин из числа студентов, которых с помощью опросника и данных со смартфонов отнесли к категории чрезмерных пользователей коротких видео. Выборку разделили на группы по двум критериям: на основе ежедневного объема просмотра (низкий, средний, высокий) и трехмесячной истории физической активности (высокие, низкие, отсутствующие привычки к упражнениям). Вместе с этим оценили способности их памяти. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

Просмотр коротких видео ухудшил концентрацию и память Стремительный рост популярности коротких видео привел к тому, что их все чаще используют в образовательных целях, однако эффективность этого обучающего инструмента до сих пор была неясна. Новое исс… naked-science.ru

Группа с низким временем просмотра видео показала значительно более быструю реакцию и лучший коэффициент эффективности по сравнению со средней и высокой группами. Причем имел место накопительный эффект. Чем больше коротких видео смотрит человек, тем хуже его показатели. Привычка к физическим упражнениям давала явное преимущество: студенты с высоким уровнем активности были точнее и эффективнее, а даже невысокий уровень нагрузок был лучше, чем полное их отсутствие.

Ученые предполагают, что у физически активных людей мозг работает экономнее. Например, при высоком потреблении видео нетренированные студенты демонстрировали признаки неэффективной компенсации для поддержания угасающей памяти. У их спортивных сверстников активация была ниже, а результаты — лучше. В то же время во фронтополярной коре у активных людей наблюдалась повышенная активность, что расценивается как адаптивная мобилизация дополнительных ресурсов для принятия решений в условиях высокой когнитивной нагрузки.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro