 

Спецкостюм позволит тараканам-киборгам дышать под водой до трех часов

09.07.2026, 11:15, Разное
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Наньянгский технологический университет (NTU) в Сингапуре и Университет Васэда в Японии заявили об успешном создании скафандра для подводного плавания, который предназначен для тараканов. А конкретно – служебных особей с кибернетическими имплантами, которых применяют в поисковых целях. До этого затопленные территории были для них закрыты, так как из-за особенностей дыхания тараканы не могут выживать под водой.

Просто прикрепить миниатюрный акваланг на таракана нельзя. Во-первых, потому что он и так несет на себе немалый вес полезного оборудования и просто не осилит большую нагрузку. Во-вторых, у тараканов кислород не разносится по телу через кровь, а поступает к клеткам непосредственно с воздухом. Поэтому нужно обеспечить стабильный приток насыщенной кислородом газовой смеси к отверстиям-дыхальцам по всему телу.

Инженеры создали предельно легкий кожух, который предотвращает попадание воды в дыхальца насекомого. На нем крепится отсек 10 × 10 мм с губкой, покрытой диоксидом марганца. Он выступает как катализатор и высвобождает кислород при дозированной подаче перекиси водорода. Полученный газ по трубочкам подается прямо в дыхальца.

Испытания показали, что тараканы в таком скафандре могут выживать под водой до 3 часов. При этом скорость передвижения снижается незначительно — до 78,4 мм/с при 87,5 мм/с на суше. Также они могут без риска пересекать загазованные помещения, что существенно расширяет область поисковых работ, особенно на промышленных объектах.Источник &#8212 Waseda University


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