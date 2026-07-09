Студент из Челябинска создал приложение, определяющее птиц по голосу

Изображение сгенерировано нейросетью

Челябинским студентом Евгением Мограновым, проходящим обучение на математическом факультете Челябинского госуниверситета, разработано мобильное приложение, умеющее классифицировать голоса птиц, встречающихся на Южном Урале. В работе ему помогала доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий ЧелГУ Анна Авилович.

В рамках исследования учащийся сформировал базу данных, включающую образцы пения 16 видов птиц, обитающих на Южном Урале. Подготовленные аудиофайлы были конвертированы в мел-спектрограммы, на основе которых нейросеть научилась с точностью около 81 % определять виды.

В итоге студент представил готовую систему, включающую программу для мобильных устройств, и теперь работает над расширением базы данных и повышением точности распознавания.

Евгений Могранов рассказал, что зарождение проекта связано с его увлеченностью машинным обучением и обработкой звуковых данных. Выбор птичьих голосов в качестве материала для тренировки нейросети был сделан по предложению сотрудников кафедры.

Данная программа ориентирована на людей, увлекающихся наблюдением за птицами, а также на профессиональных орнитологов, так как способна определять виды пернатых только по звуку. Причем она особенно подходит для мест, где птиц довольно трудно увидеть — к примеру, около болот.

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