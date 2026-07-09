Студент из Челябинска создал приложение, определяющее птиц по голосу
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Изображение сгенерировано нейросетью
Челябинским студентом Евгением Мограновым, проходящим обучение на математическом факультете Челябинского госуниверситета, разработано мобильное приложение, умеющее классифицировать голоса птиц, встречающихся на Южном Урале. В работе ему помогала доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий ЧелГУ Анна Авилович.
В рамках исследования учащийся сформировал базу данных, включающую образцы пения 16 видов птиц, обитающих на Южном Урале. Подготовленные аудиофайлы были конвертированы в мел-спектрограммы, на основе которых нейросеть научилась с точностью около 81 % определять виды.
В итоге студент представил готовую систему, включающую программу для мобильных устройств, и теперь работает над расширением базы данных и повышением точности распознавания.
Евгений Могранов рассказал, что зарождение проекта связано с его увлеченностью машинным обучением и обработкой звуковых данных. Выбор птичьих голосов в качестве материала для тренировки нейросети был сделан по предложению сотрудников кафедры.
Данная программа ориентирована на людей, увлекающихся наблюдением за птицами, а также на профессиональных орнитологов, так как способна определять виды пернатых только по звуку. Причем она особенно подходит для мест, где птиц довольно трудно увидеть — к примеру, около болот.
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