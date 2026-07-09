 

«Ты справишься» — пилот-инструктор оставил ученице штурвал и выбросился из самолета

09.07.2026, 8:31, Разное
  Поддержать в Patreon

42-летний пилот-инструктор Андрес Бертаццо выпрыгнул из летящего самолета и погиб, предоставив своей 22-летней курсантке самостоятельно посадить воздушное судно. Инцидент произошел в районе города Толедо в центральной части Аргентины.

Как пишет CNN со ссылкой на телеканал TN, Бертаццо находился на борту самолета Cessna 150 вместе с 22-летней ученицей по имени Росарио. Девушка рассказала, что инструктор заявил ей: «Ты знаешь, что делать, ты справишься», после чего снял гарнитуру, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь самолета и выпрыгнул.

Изначально девушка надеялась, что он выпрыгнул с парашютом, но вскоре тело инструктора было обнаружено. Директор летной школы Flying Parrot Córdoba Эдуардо Альварес заявил телеканалу TN, что ничто не указывало на намерение Бертаццо покончить с собой, и ранее в тот же день он выполнял учебный полет с другим курсантом.

Альварес также отметил, что открыть дверь самолета во время полета чрезвычайно сложно. По его словам, это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью около 200 километров в час.

Несмотря на пережитый шок, Росарио сумела самостоятельно и благополучно посадить самолет. Воздушное судно не получило повреждений. Прокуратура Аргентины начала расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.07 / 66-летний израильтянин обнаружен мертвым в гостинице в Батуми

09.07 / Ученые определили вероятный маршрут перехода армии Ганнибала через Альпы

09.07 / В США сторонник ИГ, планировавший нападения на евреев, приговорен к 15 годам тюрьмы

08.07 / Трамп — «Я не думаю, что война с Ираном возобновится»

08.07 / В Москве откроют тематическое советское кафе – с хамящими буфетчиками и мухами в компоте

08.07 / Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию

08.07 / В ранней Вселенной нашли галактику, успевшую обзавестись перемычкой

08.07 / Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами

08.07 / В США арестовали пакистанца за подготовку теракта. В прошлом он был лицом кампании, доказывающей, что мусульмане – не террористы

08.07 / Саммит в Анкаре — США предоставят Украине лицензию на производство ракет Patriot

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике