 

В Швеции беспилотный автомобиль сдал владельца полиции за критику иммиграционной политики

09.07.2026, 11:18, Разное
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Житель Стокгольма стал жертвой собственного автомобиля: электрокроссовер Volvo, оснащённый системой автопилота и интегрированный с государственной платформой этического мониторинга, самостоятельно изменил маршрут и доставил хозяина прямиком к полицейскому участку. Инцидент произошёл после того, как водитель, находясь в салоне, выругался в адрес иммиграционной политики правительства.

Автомобиль счёл высказывания владельца «потенциально вредоносными для социальной сплочённости» и следуя протоколу гражданской бдительности, активировал режим «Доставка в участок». Система заблокировала двери, отключила ручное управление и вывела на приборную панель успокаивающее сообщение: «Вы направляетесь на профилактическую беседу. Время в пути составит 12 минут. Наслаждайтесь ABBA». Попытки мужчины объяснить, что он просто цитировал оппозиционного политика, были учтены: алгоритм дополнительно снизил рейтинг его социальной благонадёжности на 14 баллов за поддержку «деструктивных» движений.

«Мы гордимся тем, что шведские автомобили не только безопасны, но и этичны, – заявила представитель Volvo, комментируя ситуацию. – Наша новая прошивка распознаёт 247 оттенков бытовой ксенофобии, включая саркастические вздохи и многозначительное молчание. Водитель, позволивший себе эмоциональное высказывание, должен быть благодарен машине за своевременную коррекцию». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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