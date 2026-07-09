 

В Ирландии выходец с Ближнего Востока забил до смерти пропалестинскую активистку

09.07.2026, 12:01, Разное
  Поддержать в Patreon

В Килларни обнаружено тело 43-летней гражданки США Джейми Карни, в последние пять лет проживавшей в Ирландии. Она была широко известна в городе как гражданская активистка и защитница прав палестинцев.

Карни была забита до смерти в собственном доме – у нее были несовместимые с жизнью травмы головы. Ее нашла собственная дочь, которая в 1:20 дня позвонила другу семьи, а тот связался с полицией. «Нет сомнений, что речь идет об убийстве», – сообщил источник в полиции.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила 13 часами ранее. Соседи рассказали, что слышали в доме громкий спор предыдущим вечером.

Как пишет Irish Times, подозреваемый – выходец с Ближнего Востока, который был другом Карни. Следователи установили, что он покинул Ирландию, вылетев в Турцию. Правоохранительные органы обратились в международные инстанции с просьбой о помощи.

Добавим, что в социальных сетях распространяется информация, согласно которой, убийцей стал ее партнер – палестинский беженец из Иордании Ахмад аль-Сакар, по требованию которого она приняла ислам. Эта информация на данном этапе не получила официального подтверждения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.07 / Эмбриологи впервые получили здоровое потомство овец из очень незрелых яйцеклеток

09.07 / Путин поддержал создание в России сети «мини-НПЗ» – чтобы защититься от украинских ударов

09.07 / В Швеции беспилотный автомобиль сдал владельца полиции за критику иммиграционной политики

09.07 / Спецкостюм позволит тараканам-киборгам дышать под водой до трех часов

09.07 / Спорт помог снизить вред для памяти от просмотра коротких видео

09.07 / Устоявшаяся модель роста волос, десятилетиями царившая в биологии, оказалась неверной

09.07 / Студент из Челябинска создал приложение, определяющее птиц по голосу

09.07 / Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне ознаменовался призывом к уничтожению Израиля

09.07 / Госдума разрешила котам спать до 20 часов в сутки

09.07 / Собственное лицо заставило мозг мужчин слабее слышать сердце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике