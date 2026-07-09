В Ирландии выходец с Ближнего Востока забил до смерти пропалестинскую активистку

В Килларни обнаружено тело 43-летней гражданки США Джейми Карни, в последние пять лет проживавшей в Ирландии. Она была широко известна в городе как гражданская активистка и защитница прав палестинцев.

Карни была забита до смерти в собственном доме – у нее были несовместимые с жизнью травмы головы. Ее нашла собственная дочь, которая в 1:20 дня позвонила другу семьи, а тот связался с полицией. «Нет сомнений, что речь идет об убийстве», – сообщил источник в полиции.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила 13 часами ранее. Соседи рассказали, что слышали в доме громкий спор предыдущим вечером.

Как пишет Irish Times, подозреваемый – выходец с Ближнего Востока, который был другом Карни. Следователи установили, что он покинул Ирландию, вылетев в Турцию. Правоохранительные органы обратились в международные инстанции с просьбой о помощи.

Добавим, что в социальных сетях распространяется информация, согласно которой, убийцей стал ее партнер – палестинский беженец из Иордании Ахмад аль-Сакар, по требованию которого она приняла ислам. Эта информация на данном этапе не получила официального подтверждения.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro