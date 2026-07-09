 

Восточно-китайская диета готова поспорить в эффективности со средиземноморской

09.07.2026, 13:15, Разное
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Исследователи из Школы общественного здравоохранения Чжэцзянского университета доказали эффективность системы питания, которая получила название «восточно-китайской диеты». Она характерна для жителей дельты реки Янцзы и сложилась исторически, а не была разработана специально. Во-многом она схожа со средиземноморской диетой, но есть и несколько важных различий, что делает китайскую модель питания более привлекательной.

Основа восточно-китайской диеты – употребление в пищу большого количества пресноводной рыбы, корнеплодов, продуктов из сои — и, что самое важное — местных грибов. Также жители этого региона едят много листовой зелени и тофу, но практически не употребляют в пищу мясо и злаки, плюс избегают жареной еды. Такое питание само по себе признается полезным повсеместно в мире, но особенность восточно-китайской диеты еще и в том, что все продукты дешевы и доступны.

Нужно отметить, что такая диета не характерна для остального Китая, во-многом потому, что доступ к разным продуктам имеет ярко выраженную сезонность. И все они плохо подходят для длительного хранения, а потому не экспортируются массово в другие регионы. Современные технологии и продвинутая логистика частично решают эту задачу, но все же подобная диета доступна далеко не всем.

Главной пользой восточно-китайской диеты называют снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 22 % в целом и на 36 % у мужчин старшего возраста. Также, местные жители отличаются стройностью – у них жир на талии накапливается на 17 % меньше, чем в целом по стране. Благодаря этому данная модель питания официально рекомендована к популяризации во всем Китае для пропаганды здорового образа жизни.Источник &#8212 China Daily


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