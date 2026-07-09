Владимир Мединский возглавил Союз писателей-фантастов как создатель лучших образов попаданцев

Владимир Мединский избран председателем Союза писателей-фантастов России. В организации пояснили, что решение стало признанием его выдающегося вклада в развитие жанра попаданчества.

«Обычный попаданец переносится в прошлое и меняет историю. Герои Владимира Ростиславовича попадают в прошлое и обнаруживают, что все происходило именно так, как они и предполагали. Это принципиально новый этап развития жанра», – говорится в решении союза.

По словам членов правления, творчество нового председателя окончательно стёрло грань между историческим исследованием и научной фантастикой.

Сам Мединский поблагодарил коллег за доверие и пообещал создать при союзе школу исторической фантастики. Её выпускников будут учить писать произведения, в которых альтернативная история максимально совпадает с официальной.

Кроме того, учреждена новая литературная премия «Хроноскрепа». Ее будут вручать автору самого убедительного романа о попаданце, которому удалось попасть в прошлое и обнаружить, что учебники будущего уже полностью подтверждают его взгляды.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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