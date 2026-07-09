 

В Госдуме придумали, как пополнить бюджет: закладчикам будут давать условные сроки после выплаты штрафа в 500 тысяч рублей

09.07.2026, 16:48, Разное
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Депутат Государственной думы Вадим Дорохов заявил, что сейчас вместе с коллегами разрабатывает законопроект, который поможет пополнить государственный бюджет за счёт осуждённых по наркотическим статьям – распространители запрещённых веществ смогут получить условный срок, если оплатят штраф в размере 500 тысяч рублей.

В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий спросил у Дорохова, как государство планирует решать проблему с нехваткой средств. В ответ Дорохов сказал: у государства нет проблем с деньгами, просто в «особых условиях» требуются креативные решения.

«Нельзя говорить, что в бюджете нет денег – это неправда, дискредитация и фейк. Я вас хочу предупредить и всех, что за это у нас ответственность предусмотрена, за такие дискредитирующие высказывания. Всё нормально у нас, государство везде справляется. И деньги у него тоже есть, просто нужно их ещё больше, – пояснил он. – В этих условиях, в особых условиях нынешнего времени, мы предложили несколько креативных решений, наверху их согласовали и скоро проголосуем».

Дорохов добавил, что параллельно с целью защиты россиян от наркотиков планируется значительно увеличить сроки за их распространение. По словам парламентария, в конечном итоге у закладчиков будет простой выбор: «Или 20 лет сидишь, или 500 тысяч платишь». Депутат рассчитывает, что и организованная преступность со временем выработает правило хорошего тона выкупать своих сотрудников.

«Мы рассчитываем ещё на один неожиданный плюс – у организованной преступности, которая курирует все эти потоки наркотиков, мы надеемся, появится правило хорошего тона вносить выкуп за своих. То есть, часть денег мы вытянем из этой серой зоны, из криминала, в пользу государства. Не можешь победить – оштрафуй, такой принцип», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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