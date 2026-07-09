 

Астрономы впервые поймали момент рождения магнетара — самого намагниченного объекта во Вселенной

09.07.2026, 15:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Сверхъяркие сверхновые — давняя загадка. Они вспыхивают минимум в 10 раз ярче обычных погибших звезд и аномально долго удерживают это свечение.

Еще в 2010 году ученые теоретически предположили, что внутри такого взрыва рождается магнетар. По этой теории, сверхбыстровращающийся центр бывшей звезды-гиганта превращается в сферу диаметром всего около 16 километров, но с магнитным полем, которое в сотни триллионов раз превосходит земное. Вращаясь со скоростью более 1000 оборотов в секунду, этот «магнит» разгоняет заряженные частицы и изнутри подпитывает энергией расширяющиеся облака космического мусора.

До сих пор это оставалось лишь красивой математической гипотезой, ведь заглянуть сквозь плотные слои звездных остатков было невозможно. Однако, наблюдая за вспышкой сверхновой SN 2024afav, расположенной в миллиарде световых лет от Земли, телескопы зафиксировали странные колебания яркости.

Главный автор исследования Джозеф Фарах (Joseph Farah) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) совместно с астрофизиками из Калифорнийского университета в Беркли (США) заметил, что вместо плавного угасания звезда выдала четыре последовательные пульсации. Промежутки между ними стремительно сокращались, а частота световых вспышек этой звезды неуклонно росла.

«Джеймс Уэбб» обнаружил странную галактику — ее газ светится ярче, чем звезды С помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» группа астрономов обнаружила необычную галактику под названием GS-NDG-9422, газ которой светится ярче, чем звезды. Эта уникальная и ранее не наблюда… naked-science.ru

Объяснить этот феномен ученые смогли только с помощью Общей теории относительности Эйнштейна. Из-за колоссальной гравитации новорожденный магнетар увлек за собой саму ткань пространства-времени, заставив аккреционный диск из части выброшенного вещества раскачиваться подобно волчку (явление называется прецессией Лензе — Тирринга). Этот качающийся диск работал как космический маяк: то закрывал, то отражал свет звезды, а по мере падения вещества внутрь колебания происходили все чаще, что и привело к лавинообразному сокращению интервалов между вспышками. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По расчетам исследователей, родившийся объект выполняет один оборот всего за 4,2 миллисекунды. Это первый случай в истории науки, когда Общую теорию относительности пришлось применить для объяснения механики взрыва сверхновой. Открытие не просто доказало существование «скрытых двигателей» внутри умирающих звезд, но и дало астрономам четкий маркер для поиска других новорожденных магнетаров по всей Вселенной.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.07 / ВСУ — ночью перехвачены 72 из 94 БПЛА. МО РФ — сбиты 73 беспилотника

09.07 / Психологи выяснили, почему молодежь не спешит в ЗАГС

09.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1597-й день войны

09.07 / Владимир Мединский возглавил Союз писателей-фантастов как создатель лучших образов попаданцев

09.07 / Восточно-китайская диета готова поспорить в эффективности со средиземноморской

09.07 / Сантехник из Нью-Йорка заработал $465 тысяч за год и превысил зарплату мэра города

09.07 / YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

09.07 / Эмбриологи впервые получили здоровое потомство овец из очень незрелых яйцеклеток

09.07 / В Ирландии выходец с Ближнего Востока забил до смерти пропалестинскую активистку

09.07 / Путин поддержал создание в России сети «мини-НПЗ» – чтобы защититься от украинских ударов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике