Астрономы впервые поймали момент рождения магнетара — самого намагниченного объекта во Вселенной

Сверхъяркие сверхновые — давняя загадка. Они вспыхивают минимум в 10 раз ярче обычных погибших звезд и аномально долго удерживают это свечение.

Еще в 2010 году ученые теоретически предположили, что внутри такого взрыва рождается магнетар. По этой теории, сверхбыстровращающийся центр бывшей звезды-гиганта превращается в сферу диаметром всего около 16 километров, но с магнитным полем, которое в сотни триллионов раз превосходит земное. Вращаясь со скоростью более 1000 оборотов в секунду, этот «магнит» разгоняет заряженные частицы и изнутри подпитывает энергией расширяющиеся облака космического мусора.

До сих пор это оставалось лишь красивой математической гипотезой, ведь заглянуть сквозь плотные слои звездных остатков было невозможно. Однако, наблюдая за вспышкой сверхновой SN 2024afav, расположенной в миллиарде световых лет от Земли, телескопы зафиксировали странные колебания яркости.

Главный автор исследования Джозеф Фарах (Joseph Farah) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) совместно с астрофизиками из Калифорнийского университета в Беркли (США) заметил, что вместо плавного угасания звезда выдала четыре последовательные пульсации. Промежутки между ними стремительно сокращались, а частота световых вспышек этой звезды неуклонно росла.

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Объяснить этот феномен ученые смогли только с помощью Общей теории относительности Эйнштейна. Из-за колоссальной гравитации новорожденный магнетар увлек за собой саму ткань пространства-времени, заставив аккреционный диск из части выброшенного вещества раскачиваться подобно волчку (явление называется прецессией Лензе — Тирринга). Этот качающийся диск работал как космический маяк: то закрывал, то отражал свет звезды, а по мере падения вещества внутрь колебания происходили все чаще, что и привело к лавинообразному сокращению интервалов между вспышками. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По расчетам исследователей, родившийся объект выполняет один оборот всего за 4,2 миллисекунды. Это первый случай в истории науки, когда Общую теорию относительности пришлось применить для объяснения механики взрыва сверхновой. Открытие не просто доказало существование «скрытых двигателей» внутри умирающих звезд, но и дало астрономам четкий маркер для поиска других новорожденных магнетаров по всей Вселенной.

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