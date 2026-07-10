Русский хрен официально признан традиционной ценностью
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Правительство расширило перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включив в него русский хрен. В пояснительной записке отмечается, что хрен «на протяжении веков играл важную роль в формировании национального характера, а также русского языка, литературы и повседневной картины мира».
Особо подчеркивается культурное значение выражения «ни хрена». По мнению экспертов, оно «наиболее полно отражает многовековой опыт российского общества, позволяя кратко и емко описать результаты реформ, уровень благосостояния, темпы экономического роста и личные перспективы граждан».
«Это фразеологизм, объединяющий представителей всех поколений и социальных групп. В нем сосредоточен исторический опыт народа», – говорится в заключении комиссии.
В связи с новым статусом хрена филологам поручено подготовить методические рекомендации по правильному употреблению выражений «ни хрена себе» и «ни хрена не осталось» как объектов нематериального культурного наследия.
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