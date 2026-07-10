 

В Пенсильвании задержан мужчина, угрожавший поджечь резиденцию губернатора Джоша Шапиро

10.07.2026, 6:31, Разное
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Житель Филадельфии, 65-летний Ричард Джон Франклин, задержан и обвинен в террористических угрозах антисемитского характера в адрес губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

По данным полиции Пенсильвании, Франклин пришел в офис местной законодательницы в связи с налоговой проблемой. На месте он, как утверждается, выкрикивал антисемитские оскорбления и угрожал поджечь резиденцию губернатора.

Инцидент произошел более чем через год после того, как Коди Балмер поджег резиденцию Шапиро. Тогда нападение связывали с недовольством позицией губернатора по войне Израиля против ХАМАСа. Поджигатель был приговорен к десяткам лет тюремного заключения.


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