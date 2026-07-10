ВСУ — ночью перехвачены 114 из 137 БПЛА. МО РФ — сбиты 376 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 137 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Возник пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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