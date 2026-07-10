Новая ошибка заставляет Windows 11 занимать более 500 ГБ на диске

После потока жалоб от пользователей, у которых неожиданно закончилось место на SSD-диске, в Microsoft признали существование проблемы с Windows 11. Она будет исправлена с выходом крупного обновления в июле, но можно не дожидаться его и вручную установить обновление KB5095093, которое включено в сборки 26200.8737 и 26100.8737. В компании не спешат объяснять, что стало причиной появления ошибки.

Как сообщает издание Windows Latest, проблема связана с Capability Access Manager — системным компонентом Windows 11, который управляет разрешениями приложений от Microsoft. Он управляет доступом к функциям с аспектом конфиденциальности – камера, захват экрана, местоположение и т.д. Когда приложения создают запрос, эти данные фиксируются в файле журнала CapabilityAccessManager.db-wal.

В зависимости от активности пользователя и приложений во время рабочей сессии может формироваться множество запросов и файл закономерно разрастается. Но затем он должен быть очищен и сжат для записи в основной архив. Иногда это не происходит и файл начинает бесконтрольно увеличиваться, разрастаясь до сотен гигабайт. Рекордом пока является сообщение от пользователя Reddit, что его файл занимал около 513 ГБ.

Проверить наличие проблемы у себя можно двумя способами. Зайти в «Параметры» > «Система» > «Хранилище» и выбрать «Показать дополнительные категории». Если папка «Системные файлы» занимает сотни гигабайт — вы, вероятно, относитесь к числу затронутых пользователей.

Второй способ – выполнить из командной строки с правами администратора команду robocopy «C:ProgramDataMicrosoftWindowsCapabilityAccessManager» «%TEMP%CAMCheck» /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

Она покажет список файлов и если искомый CapabilityAccessManager.db-wal слишком велик, проблема налицо.Источник — Windows Latest

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro