Краснодарский городской суд признал Трампа недееспособным

Городской суд Краснодара полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о лишении президента США Дональда Трампа дееспособности.

Как удалось доказать активистам, вследствие многочисленных психических расстройств хозяин Белого дома не может адекватно воспринимать действительность и поэтому должен быть ограничен в своих правах.

«Мы рады, что отечественная Фемида вняла нашим доводам. Теперь мы планируем добиваться принудительной госпитализации гражданина Трампа в психиатрический стационар», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

В опубликованном на сайте суда решении особо отмечено, что президент США больше не имеет права совершать сделки с недвижимостью и не может продлевать санкции против России.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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