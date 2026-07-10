 

Опрос AP-NORC — многие евреи в США чувствуют себя менее безопасно после 7 октября 2023 года

10.07.2026, 12:01, Разное
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Многие взрослые евреи в США чувствуют себя небезопасно, особенно после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса AP-NORC.

Согласно опросу, около 30% респондентов сообщили, что они сами или члены их семей в течение последнего года сталкивались с физическим нападением, словесными оскорблениями, онлайн-травлей или порчей имущества из-за своего происхождения.

Около 60% опрошенных заявили, что предубеждение против евреев сегодня является серьезной проблемой в США.

AP отмечает, что эти настроения отражают растущее чувство уязвимости среди американских евреев на фоне ослабления двухпартийной поддержки Израиля и разногласий внутри самой еврейской общины по вопросам, связанным с войной в Газе.


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