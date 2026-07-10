Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1598-й день войны

Минобороны РФ 10 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 4 по 10 июля… Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1380 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» установлен контроль над населенными пунктами Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны. На прошедшей неделе в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии вели разминирование территории, социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено более 110 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 106 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивных систем залпового огня и пять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1310 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2290 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 3060 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 52 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, 75 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 178495 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30098 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35715 орудий полевой артиллерии и минометов, 66103 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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