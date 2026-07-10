Физик рассказал, как охлаждать дом кондиционером без вреда для здоровья

Кондиционер — это тепловой насос. Он не создает холод, а переносит тепловую энергию из помещения наружу. Хладагент циркулирует в замкнутом контуре: во внутреннем блоке он забирает тепло из комнатного воздуха, а во внешнем блоке отдает это тепло на улицу. Поэтому из наружного блока всегда выходит теплый воздух. Эффективность такой работы напрямую зависит от разницы температур между помещением и улицей.

«Чем сильнее вы хотите охладить комнату относительно наружного воздуха, тем больше нагрузка на компрессор и тем выше расход электроэнергии. Если на улице 35 градусов по Цельсию, а на пульте выставлено 18 градусов, кондиционер будет работать долго и интенсивно. Исправная система иногда способна достичь такой температуры, но это обычно не нужно ни для комфорта, ни для здоровья, ни для экономии», — пояснил Николай Зенченко.

Оптимальный режим, по его словам, — около 24–26 градусов. При такой температуре в помещении уже заметно легче, особенно учитывая, что кондиционер обычно снижает влажность воздуха. Для достижения оптимального баланса разница между уличной температурой и температурой внутри помещения не должна быть чрезмерной: обычно рекомендуется 7–10 градусов. Если на улице 35 градусов, то 25–27 градусов в комнате обеспечат разумный компромисс между энергопотреблением, безопасностью для здоровья и комфортом.

Однако многие совершают распространенную ошибку: включают кондиционер на минимальную температуру и садятся под прямой поток холодного воздуха. Резкий переход из сильной жары в очень холодное помещение может вызвать дискомфорт: головную боль, слабость, заложенность носа, першение в горле.

«Холодный и сухой воздух может раздражать слизистые и ослаблять их защиту, а резкий перепад температуры — вызывать сосудистую реакцию, особенно у людей с хроническими заболеваниями или чувствительными дыхательными путями», — предупредил физик.

Отдельная проблема — прямой поток холодного воздуха. Не стоит направлять его на лицо, шею, спину, рабочее место или кровать. Даже при умеренной температуре постоянный поток может вызвать местное переохлаждение, мышечное напряжение и боль в шее или спине. Лучше направлять поток вверх или в сторону: холодный воздух будет постепенно опускаться вниз и перемешиваться с теплым, охлаждая комнату равномернее.

Сухой воздух и коварство духоты

Кондиционер в режиме охлаждения обычно осушает воздух. Влага конденсируется на холодном теплообменнике внутреннего блока и выводится через дренаж. Иногда это полезно: при высокой влажности жара переносится тяжелее, и осушение делает воздух комфортнее. Но если влажность становится слишком низкой, появляются сухость глаз, першение в горле и раздражение слизистых.

«Для оценки влажности лучше ориентироваться не на ощущения, а на гигрометр. Комфортная влажность в комнате обычно находится в диапазоне 40–60 процентов. Увлажнитель стоит включать только тогда, когда воздух действительно слишком сухой», — пояснил Зенченко.

Еще одна распространенная проблема — духота при работающем кондиционере. Закрытые окна и двери помогают кондиционеру работать эффективнее: он охлаждает уже находящийся в комнате воздух и не тратит энергию на борьбу с уличной жарой. Но у такой изоляции есть обратная сторона.

Если в помещении долго находятся люди и при этом не обеспечена нормальная вентиляция, в воздухе постепенно накапливается углекислый газ, может повышаться влажность, появляются запахи.

«Даже при комфортной температуре это может создавать ощущение духоты, сонливости и тяжелого воздуха. Человек чувствует, что в комнате «нечем дышать», хотя кондиционер продолжает исправно поддерживать заданные градусы», — предупредил эксперт.

Многие в такой ситуации открывают окно. Свежий воздух действительно поступает в комнату, но вместе с ним приходит и тепло. Если на улице 30–35 градусов, открытое окно быстро нагревает помещение, и кондиционер вынужден работать дольше и интенсивнее. Получается противоречие: для охлаждения комнату хочется закрыть, а для нормального самочувствия — проветрить. Альтернатива — приточные установки, бризеры или системы вентиляции с рекуперацией. В таких системах уличный воздух подается контролируемо: его можно фильтровать, частично охлаждать или подмешивать к уже охлажденному комнатному воздуху. При наличии рекуператора часть энергии сохраняется, и помещение меньше теряет прохладу.

«Важно понимать, что подача свежего воздуха все равно создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения. Физику обмануть нельзя: если в комнату приходит теплый воздух, его нужно охладить. Но разница в том, что организованная вентиляция делает это управляемо. Воздух поступает дозированно, проходит фильтрацию и не создает такого резкого перепада температур, как широко открытое окно в жаркий день», — пояснил физик.

Алгоритм комфортного и безопасного охлаждения

Все эти знания должны сводятся к четким правилам использования кондиционера. Первое — правильный выбор температуры. Не пытайтесь охладить комнату до 18 градусов. Задавайте температуру около 24–26 градусов, а ночью — на один–два градуса выше.

«Не включайте минимальную температуру «для быстрого охлаждения»: большинство бытовых кондиционеров все равно охлаждают воздух с максимальной доступной мощностью, а слишком низкая уставка просто заставляет их работать дольше», — пояснил специалист.

Второе — контроль воздуха. Перед включением кондиционера можно коротко проветрить комнату, если в ней душно. Но в сильную жару не стоит долго держать окна открытыми. После возвращения с улицы не садитесь сразу под струю холодного воздуха.

«Дайте себе несколько минут адаптироваться, выпейте воды, умойтесь или примите прохладный душ, а затем включайте комфортное охлаждение. Ночью используйте режим «сон» или таймер, чтобы не переохлаждаться во сне», — порекомендовал Зенченко.

Третье — обслуживание техники. Регулярно чистите фильтры внутреннего блока. Запыленный фильтр ухудшает поток воздуха, снижает эффективность охлаждения, повышает расход электроэнергии и может стать источником неприятного запаха. Кроме самостоятельной чистки фильтров, кондиционеру периодически нужно сервисное обслуживание: проверка дренажа, теплообменников и общего состояния системы.

Понимание простых физических принципов помогает пользоваться кондиционером разумно. Как резюмировал Зенченко: «Комфортный микроклимат — это не только прохлада. Это баланс температуры, влажности, содержания углекислого газа и движения воздуха. Кондиционер может сделать комнату холодной, но без вентиляции она все равно останется душной. Поэтому по-настоящему эффективная климатическая система должна не просто охлаждать воздух, а помогать ему оставаться свежим, чистым и пригодным для долгого пребывания людей».

Вооружившись знаниями о физике работы кондиционера и проявив разумную осторожность, можно пережить жару с комфортом, без переохлаждений и без неоправданных трат на электричество.

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