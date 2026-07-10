Российские онкологи запатентовали калькулятор для персонализации лечения рака молочной железы

Рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний у женщин. При выборе лекарственной терапии врачи определяют индивидуальные особенности опухоли, от которых зависит эффективность гормональной, таргетной и химиотерапии. Для этого они оценивают наличие рецепторов к эстрогену и прогестерону, уровень экспрессии белка HER2, а также индекс пролиферативной активности Ki-67.

Однако под воздействием лечения биологические характеристики опухоли могут измениться. Такое явление называют сменой биологического подтипа. Оно встречается у 20–40 % пациенток и может снизить эффективность дальнейшей терапии. Разработанный тюменскими исследователями калькулятор позволяет заранее оценить возможность таких изменений.

— Калькулятор позволяет дать оценку этого риска еще до начала терапии, а не только показывает вероятность неблагоприятного исхода заболевания. Это дает врачу дополнительную информацию при планировании лечения и интерпретации результатов повторного исследования опухоли после операции. Если смена биологического подтипа подтверждается, лечение может быть своевременно скорректировано, — пояснил соавтор разработки, врач-онколог, аспирант ТМУ Максим Шведский.

Ученые разработали калькулятор на основе собственного клинического исследования с участием пациенток с раком молочной железы. Они сравнили биологические характеристики опухоли до начала лечения и после проведения лекарственной терапии, а затем с помощью статистического анализа определили факторы, связанные с риском изменения ее биологического подтипа.

На основе полученных данных исследователи создали прогностическую модель. Она использует клинические и морфологические данные, которые доступны уже при постановке диагноза, поэтому ее применение не требует дополнительных исследований.

— Модель прошла внутреннюю статистическую валидацию. Для дополнительной проверки устойчивости результатов мы использовали современные методы машинного обучения, которые подтвердили надежность выявленных закономерностей и высокую воспроизводимость прогноза, — отметил Максим Шведский.

По словам разработчиков, большинство существующих прогностических моделей при раке молочной железы позволяют оценить риск рецидива, общую выживаемость или эффективность лекарственной терапии. Моделей, прогнозирующих вероятность изменения самой биологии опухоли в процессе лечения, пока очень мало, а их клиническое применение ограничено.

Разработка предназначена для пациенток с раком молочной железы. Однако аналогичные алгоритмы прогнозирования в перспективе могут быть созданы и для других онкологических заболеваний, при которых лечение сопровождается изменением молекулярных характеристик опухоли.

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