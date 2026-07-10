Ученые оценили, какие вирусы могут вызвать будущую пандемию

Каждый год ученые открывают в среднем два-три новых вируса, ранее не встречавшихся у людей, и эта тенденция остается устойчивой с 1960-х годов. Большинство таких вирусов проходят незамеченными, но обнаружение ВИЧ-1 в 1983 году и SARS-CoV-2 в 2020 году предвосхитило пандемии ВИЧ/СПИДа и COVID-19 соответственно, унесшие десятки миллионов жизней. Когда в следующий раз ученый столкнется с необычным вирусом, как определить, приведет ли он к глобальной катастрофе? Команда из Эдинбургского университета использовала исторические данные, чтобы ответить на этот вопрос.

Наибольшую угрозу человечеству представляют РНК-вирусы: идентифицированы тысячи их видов, но лишь 239 поражают людей. Недавно был опубликован каталог, помогающий выявить наиболее опасные из них. Для двух третей вирусов из этого каталога передача от человека к человеку крайне маловероятна — это зоонозные вирусы, которыми люди чаще всего заражаются от животных, как в случае с бешенством. Однако вирусы эволюционируют, и существуют опасения, что зоонозный вирус может приобрести способность распространяться среди людей — поэтому ученых беспокоит, например, птичий грипп. Но пока нет документально подтвержденных примеров РНК-вируса, который бы так изменился.

Гораздо большую угрозу представляют вирусы, уже способные передаваться от человека к человеку. Они могут стать более заразными — как варианты SARS-CoV-2, — но они уже перешли к людям с этой способностью. В далеком прошлом так возникли корь, свинка, краснуха и многие другие заболевания. Также существуют вирусы, вызывающие локальные вспышки с низким репродуктивным числом R, но оно может вырасти при попадании в городскую среду, как случилось с заирским эболавирусом в Западной Африке в 2014 году.

Собранные данные также помогают прогнозировать болезнь X. COVID-19 стал иллюстрацией: в 2019 году ученые показали, что высокотрансмиссивные вирусы обычно близкородственны другим вирусам, передающимся от человека к человеку, но независимо попадают к людям от животных. SARS-CoV-2 идеально соответствовал этому описанию. Годом ранее ВОЗ назвала SARS-подобный коронавирус кандидатом на роль болезни X.

В отличие от SARS-CoV-2, ни хантавирус Анд, ни эболавирус Бундибугио не обладают характеристиками, которые необходимы для глобальной пандемии. Но если бы речь шла о новом вирусе, родственном кори, ситуация была бы гораздо серьезнее. Оба вируса, как и SARS-CoV-2, распространялись неделями до своего обнаружения. Если мы научимся быстрее находить и изучать новые вирусы, мы не дадим следующей пандемии преимущества и сможем существенно снизить число жертв.Источник — The Conversation

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