В Германии хотят сажать в тюрьму за отрицание права Израиля на существование

Палата федеральных земель Германии (Бундесрат) одобрила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за публичное отрицание права Израиля на существование и призывы к ликвидации еврейского государства.

Как сообщается на официальном сайте Бундесрата, нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы или денежный штраф. При этом наказание предлагается применять в тех случаях, когда подобные высказывания способны содействовать антисемитскому насилию или произволу.

Инициативу внесла федеральная земля Гессен. Ее министр юстиции Кристиан Хайнц заявил, что законопроект направлен не против свободы слова и критики израильского правительства, а на защиту еврейской жизни в Германии. По данным Welt, документ поддержало значительное большинство членов Бундесрата.

Согласно разъяснению правительства Гессена, теперь документ направят федеральному правительству, после чего его должен рассмотреть Бундестаг. В случае одобрения нижней палатой законопроект вновь поступит в Бундесрат для окончательного рассмотрения, после чего должен быть подписан федеральным президентом Германии.

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