 

Для стимулирования перехода на цифровые рубли процент по вкладам сделают отрицательным

10.07.2026, 15:19, Разное
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Банк России по требованию первого заместителя председателя Алексея Заботкина утвердил директиву об установлении отрицательных процентных ставок по рублёвым вкладам в системно значимых банках. Мера, вступающая в силу с 1 августа 2026 года, направлена на «безопасное и ускоренное перераспределение сбережений граждан в платформу цифрового рубля». Размер ставки будет строго равен ключевой ставке рефинансирования, но со знаком минус, что означает ежедневное автоматическое списание части средств в пользу государственного цифрового контура.

Инициативу поддержал депутат Государственной думы, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подписавший совместное обращение в регулятору.

«Вы же не хотите, чтобы в интернете появился сайт с картой наличия денег в банкоматах? Отрицательная ставка исключает накопление ликвидности в уязвимых точках и делает бессмысленным взлом устройств граждан – ведь на счёте просто нечего будет искать, все будет переведено на безопасный счет в цифровые рубли», – сказал он.

Технически удержание оформят как ежедневную комиссию за обеспечение финансовой безопасности, размер которой рассчитывается как 1/365 от текущей ставки рефинансирования. Банкам предписано не рассылать push-уведомления о списаниях, чтобы «не провоцировать панику и не создавать искусственный спрос на обналичивание». Гражданам, не желающим мигрировать в цифровой рубль, предлагается опция «Депозит доверия»: средства консервируются до достижения вкладчиком возраста 100 лет.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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