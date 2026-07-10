Для стимулирования перехода на цифровые рубли процент по вкладам сделают отрицательным

Банк России по требованию первого заместителя председателя Алексея Заботкина утвердил директиву об установлении отрицательных процентных ставок по рублёвым вкладам в системно значимых банках. Мера, вступающая в силу с 1 августа 2026 года, направлена на «безопасное и ускоренное перераспределение сбережений граждан в платформу цифрового рубля». Размер ставки будет строго равен ключевой ставке рефинансирования, но со знаком минус, что означает ежедневное автоматическое списание части средств в пользу государственного цифрового контура.

Инициативу поддержал депутат Государственной думы, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подписавший совместное обращение в регулятору.

«Вы же не хотите, чтобы в интернете появился сайт с картой наличия денег в банкоматах? Отрицательная ставка исключает накопление ликвидности в уязвимых точках и делает бессмысленным взлом устройств граждан – ведь на счёте просто нечего будет искать, все будет переведено на безопасный счет в цифровые рубли», – сказал он.

Технически удержание оформят как ежедневную комиссию за обеспечение финансовой безопасности, размер которой рассчитывается как 1/365 от текущей ставки рефинансирования. Банкам предписано не рассылать push-уведомления о списаниях, чтобы «не провоцировать панику и не создавать искусственный спрос на обналичивание». Гражданам, не желающим мигрировать в цифровой рубль, предлагается опция «Депозит доверия»: средства консервируются до достижения вкладчиком возраста 100 лет.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro