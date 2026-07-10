Дело против Трампа о незаконной торговле акциями закрыли – бенефициаром оказался бездомный тёзка из Сан-Франциско

Скандальное расследование о крупной биржевой афере, которую связывали с именем Дональда Трампа, завершилось – бенефициаром многомиллионных сделок оказался вовсе не президент, а его полный тёзка, 54-летний бездомный житель Сан-Франциско Дональд Джон Трамп.

Мужчина, последние семь лет проживающий в коробке под мостом, даже не подозревал о существовании каких-либо акций, пока к нему не явились федералы. По версии следствия, именно на имя этого бездомного были открыты счета в офшорных зонах, через которые проходили подозрительные транзакции на десятки миллионов долларов. Сам «инвестор» на допросе выглядел растерянным и заявил, что единственными его «бумагами» всегда были старые газеты, которыми он утеплял одежду. Однако в соответствии с буквой закона, раз имя в документах совпадает, а подписи, как ни странно, тоже похожи (почерковедческая экспертиза пока не завершена), обвинения с политика сняли.

Теперь бездомному тёзке Трампа грозит до 600 лет тюрьмы – за операции, о существовании которых он узнал только после прочтения ордера на арест, забытого в его коробке полицейскими. Прокуратура заявила, что вина очевидна, поскольку «в документах стоит его имя». В Сан-Франциско тем временем запущен краудфандинг на адвоката для «несчастного мистера Трампа». Сам президент пообещал добиваться для преступника смертной казни.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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