 

В реестр «иноагентов» властями РФ внесен политик Борис Надеждин

10.07.2026, 17:01, Разное
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Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» политика Бориса Надеждина. Кроме него, в обновленный список включены Тимофей Рогожин, Екатерина Воропай, а также проект «Штаб кандидатов».

Борис Надеждин ранее пытался участвовать в президентских выборах 2024 года и выступал против войны в Украине. ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом, сославшись на нарушения в подписных листах.

Статус «иноагента» в РФ предполагает дополнительные ограничения и обязательства, включая маркировку публикаций и отчетность перед минюстом РФ.


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