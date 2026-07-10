 

Китайский зонд передал первый в истории снимок Камооалева – квази-спутника Земли

10.07.2026, 17:45, Разное
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Зонд «Тяньвэнь-2» Китайского национального космического управления приблизился к объекту Камооалева на предельно малое расстояние — порядка 20 км — и сделал первый его снимок. Зрелище невыразительное, но крайне важное для науки – ради этой фотографии зонд преодолел более миллиарда километров. А теперь ему предстоит самое сложное — сблизиться с Камооалева и взять пробы грунта с его поверхности.

Камооалева – седьмой по счету из квази-спутников Земли, его открыли с помощью обзорного телескопа PAN-STARRS1 на Гавайях всего 10 лет назад. Это кроха с официальным индексом 2016HO3 и диаметром менее 30 м – вот почему раньше о ней и не подозревали. Квази-спутником объект называется из-за непосредственной близости к Земле, но при этом он все равно очень далеко – примерно в 40 раз дальше, чем Луна.

Что еще хуже для науки, Камооалева удаляется от Земли, а потому времени на его изучение предельно мало. Главный вопрос для астрономов – происхождение этого объекта. Отражение света Камооалева примерно такое же, как у Луны, из-за чего ученые выдвигают гипотезу, что некогда они были единым целым. От удара астероида на Луне образовался кратер Джордано Бруно, а выброшенное в космос вещество образовало новый спутник. По другой версии, это просто очень изношенный кусок хондрита, что роднит его с остальными квази-спутниками. Поэтому ученые и хотят собрать образцы с самого спутника, чтобы установить истину.Источник &#8212 Xinhua


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