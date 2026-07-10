США ввели санкции против финансиста Моджтабы Хаменеи и связанных с Ираном компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций против восьми человек и шести компаний, участвовавших, по версии Вашингтона, в финансировании иранского руководства и обслуживании подсанкционных банков.

Решение принято после возобновления Ираном атак на международное судоходство в Ормузском проливе.

В список, среди прочих, вошел предприниматель Али Ансари, которого американские власти называют финансистом Моджтабы Хаменеи и «Корпуса стражей исламской революции».

Ограничения также затронули три иранских обменных пункта и связанные с ними компании в Гонконге, ОАЭ и Сент-Китсе и Невисе. Их активы в США будут заморожены.

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