В России Семена Слепакова объявили в розыск

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова, признанного в РФ «иностранным агентом», и передал материалы в суд, пишет ТАСС.

Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». По версии следствия, находясь за границей, он публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Артисту, автору песен и исполнителю заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и заочно арестован.

ТАСС отмечает, что «противозаконная деятельность была вскрыта в результате работы правоохранительных органов».

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