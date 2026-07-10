В России Семена Слепакова объявили в розыск
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Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова, признанного в РФ «иностранным агентом», и передал материалы в суд, пишет ТАСС.
Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». По версии следствия, находясь за границей, он публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки.
Артисту, автору песен и исполнителю заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и заочно арестован.
ТАСС отмечает, что «противозаконная деятельность была вскрыта в результате работы правоохранительных органов».
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