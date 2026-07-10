 

В России Семена Слепакова объявили в розыск

10.07.2026, 21:01, Разное
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Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова, признанного в РФ «иностранным агентом», и передал материалы в суд, пишет ТАСС.

Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». По версии следствия, находясь за границей, он публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

Артисту, автору песен и исполнителю заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и заочно арестован.

ТАСС отмечает, что «противозаконная деятельность была вскрыта в результате работы правоохранительных органов».


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