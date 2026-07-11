 

Атака БПЛА на суда в Таганрогском заливе, погиб матрос

11.07.2026, 6:31, Разное
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Четыре судна, среди которых танкер перевозящий метанол, подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе, в результате погиб матрос, сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

По информации Слюсаря, суда получили различные повреждения. «Угрозы разлива и течи метанола нет», – считает губернатор.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы», – написал Слюсарь.


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