Очередной удар армии РФ по Киеву, есть пострадавшие
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В ночь на 11 июля армия РФ снова нанесла ракетно-дроновый удар по столице Украины. В Киеве в результате очередной ночной атаки пострадали не менее шести человек, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Киеве и Киевской области ночью была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о работе сил ПВО и призывали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Данные о последствиях атаки уточняются. На местах работают спасательные службы, медики и коммунальные бригады.
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