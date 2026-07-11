 

Очередной удар армии РФ по Киеву, есть пострадавшие

11.07.2026, 5:31, Разное
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В ночь на 11 июля армия РФ снова нанесла ракетно-дроновый удар по столице Украины. В Киеве в результате очередной ночной атаки пострадали не менее шести человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Киеве и Киевской области ночью была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о работе сил ПВО и призывали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Данные о последствиях атаки уточняются. На местах работают спасательные службы, медики и коммунальные бригады.


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