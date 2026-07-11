В стволе мозга нашли нейроны, которые удерживают тревогу несколько дней

Научное сообщество всегда считало, что за такие сложные поведенческие реакции, как страх и тревожность, ответственны исключительно высшие центры головного мозга — в частности, кора больших полушарий и лимбическая система. Однако исследовательская группа под руководством Линдси Шварц (Lindsay Schwarz) из Детского исследовательского госпиталя Сент-Джуд решила заглянуть глубже — в ростральную вентролатеральную область продолговатого мозга (RVLM).

Этот древний отдел ствола мозга в основном управляет базовыми рефлексами, такими как дыхание и сердцебиение. Авторы научной работы смогли изолировать и изучить конкретную подгруппу клеток — так называемые нейроны C1.

Выяснилось, что при активации эти клетки посылают мощнейший сигнал в периакведуктальное серое вещество (PAG) — зону, регулирующую физиологический ответ на угрозу. В норме эта цепь мгновенно отключается, как только стрессовый фактор исчезает. Однако при сильном или затяжном потрясении нейроны C1 «заклинивают» в активном положении. В результате цепочка продолжает непрерывно работать, погружая мозг в состояние перманентной тревоги, которая у грызунов сохранялась вплоть до семи дней подряд.

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Когда биологи попробовали искусственно заблокировать работу этих нейронов (во время острого стресса), произошел прорыв. Отключение клеток никак не повлияло на реакцию на опасность, однако в последующие дни эти животные оказались полностью защищены от отложенного чувства тревоги и гораздо легче переносили новые стрессовые ситуации. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Neuron.

Это открытие имеет колоссальное значение для медицины. Современные препараты от тревожных расстройств, которыми страдают более 300 миллионов человек в мире, действуют слишком обширно, подавляя сигналы по всему мозгу и вызывая массу побочных эффектов. Отключение нейронов C1 действует точечно: оно убирает затяжную патологическую тревожность, но не нарушает базовые функции организма. Ученые уверены, что эти клетки станут основой для принципиально нового и безопасного терапевтического средства против хронического стресса и ПТСР.

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