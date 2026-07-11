В Новосибирске чиновник стал отцом 50 детей подчинённых ради выполнения плана по рождаемости

Глава одного из районов Новосибирска, чьё имя пока не разглашается в интересах следствия, за год ухитрился стать биологическим отцом 50 детей, рождённых сотрудницами его же управления. Как выяснилось, мужчина решил подойти к выполнению плана по рождаемости, спущенного сверху, с небывалой личной инициативой, не дожидаясь, пока подчинённые обзаведутся потомством естественным путём.

Сотрудницы, согласившиеся на участие в «программе», в обмен на это получали премии, внеочередные отпуска и гарантированное сохранение рабочих мест. Сам чиновник, по данным источников, считал себя чуть ли не героем-благодетелем, помогающим региону выбраться из демографической ямы, и даже вёл учёт «выполненных показателей» в личном Excel-файле с пометками о датах зачатия и половой принадлежности будущих детей. Прокуратура уже возбудила дело по статье о превышении полномочий, хотя сам подозреваемый на допросе заявил, что действовал «исключительно в интересах государства».

В региональном Минздраве новость комментировать отказались, ограничившись сухим заявлением о том, что «донорство в рабочем порядке не регламентировано трудовым кодексом». В случае оправдания чиновника ждёт представление к званию отца-героя.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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