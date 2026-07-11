Bentley готовится выпустить свой первый электрический автомобиль

Bentley официально анонсировала свой первый электрический автомобиль, получивший название Torcal. Пока публике доступны лишь название и несколько снимков задней части. Презентация новинки запланирована на сентябрь в Лондоне, где компания раскроет все детали. Судя по снимкам, автомобиль представляет собой современный внедорожник с покатой линией крыши, что придает ему стремительный и динамичный силуэт.

Официальные тизеры бренда показывают лишь корму автомобиля, которая выглядит сдержанно и лаконично, но не лишена фирменных черт Bentley. Общая пропорция кузова напоминает концепт EXP 15, представленный компанией в прошлом году, однако фары, которые можно разглядеть сквозь камуфляжную пленку, оказались неожиданно классическими и даже более консервативными, чем можно было бы предположить для первого электрического флагмана.

Bentley EXP 15

Ведущий Top Gear Джек Рикс, который уже имел возможность детально ознакомиться с автомобилем, описывает Torcal как пятиметровый внедорожник с крупной вертикальной решеткой радиатора, инкрустированной светящимися трехмерными бриллиантами — это смелое дизайнерское решение, которое привлекает внимание и добавляет автомобилю роскошного шарма.

Рикс также заверил, что салон будет соответствовать самым высоким стандартам Bentley: огромный центральный информационно-развлекательный дисплей, отделка из натуральных материалов и продуманная эргономика создадут атмосферу исключительного комфорта. По предварительным данным, запас хода нового электрокара превысит 480 километров, что является весьма достойным показателем для премиального сегмента.

Точные технические характеристики и стоимость пока не разглашаются, однако аналитики предполагают, что цена будет стартовать от 230 тысяч долларов. 23 сентября станет днем, когда станет ясно, сможет ли Bentley успешно войти в новую электрическую эру, сохранив свою репутацию производителя бескомпромиссно роскошных автомобилей с характером.Источник — Bentley Motors

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