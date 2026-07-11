 

СБС ВСУ — в Азовском море были атакованы десятки судов российского «теневого флота»

11.07.2026, 12:01, Разное
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Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о поражении 76 судов российского «теневого флота» в Азовском море в течение неполной недели, более трети из них – минувшей ночью, передает «Интерфакс-Украина».

«28 судов теневого де-флота РФ поражены за ночь 11 июля в Азовском море «Птахами» СБС. Всего в течение шести суток (06-11.07.26) поражено 76 судов… Теневой нефтяной флот заметно редеет, неделя дефолта продолжается. Похоже, движение через Керченский пролив остановлено», – написал Бровди в телеграм-канале 11 июля.

Он уточнил, что в ночь на субботу СБС нанесли удары по 21 танкеру, четырем буксирам, двум сухогрузам и одному спецплавсредству, находившимся в акватории Азовского моря. По словам командующего СБС, зафиксировано 73 результативных попадания.

«Всего в течение ночи в оперативной глубине противника, в Крыму и южной части ВОТ, отработаны 53 законные военные цели, в том числе флот и энергоузлы. Операция «Крымский рубильник off» бессрочная… Технологическое унижение империи продолжается. Она падет через Крым», – сообщил Бровди, добавив, что «Крым откормим и отстроим».


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