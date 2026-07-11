 

Во всех револьверах, подаренных Эрдоганом лидерам НАТО, нашли по одному патрону

11.07.2026, 13:18, Разное
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В аппаратах нескольких делегаций, получивших от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана именные револьверы по итогам саммита НАТО, подтвердили: при осмотре подарков во всех барабанах обнаружен ровно один патрон.

В европейских службах безопасности сейчас выясняют, могло ли это быть частью турецкого протокола вручения оружейных подарков. Турецкая сторона в свою очередь дала расплывчатый комментарий, в котором не подтвердила и не опровергла такую догадку.

«Не имеем сомнений в том, что получатели увидели и поняли правильный смысл этих презентов, но в то же время не сомневаемся в том, что наш жест не будет иметь никаких последствий – в том числе и таких, какие могли бы иметь место, если бы подарки попали в руки людей с обострённым чувством чести», – сообщили в администрации Эрдогана.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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