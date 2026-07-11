Минтранс: скоро автомобиль можно будет обменять на электросамокат без доплаты

Министерство транспорта объявило о новом этапе борьбы с бензиновым кризисом – с 1 августа жители крупных городов смогут без какой-либо доплаты обменять свой легковой автомобиль на электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности.

«Главное преимущество программы – владельцу больше никогда не придётся жаловаться на цены на бензин или его доступность. Отпадают расходы на парковку, техосмотр и транспортный налог. В отдельных случаях самокат даже можно будет занести домой», – пояснили в ведомстве.

По словам чиновников, программа полностью соответствует мировой тенденции на развитие экологичного транспорта. Для владельцев внедорожников предусмотрены особые условия: они смогут получить сразу два электросамоката – для водителя и пассажира.

В министерстве добавили, что в случае, если временные трудности с энергоресурсами не прекратятся в обозримом будущем, рассматривается второй этап реформы, предусматривающий добровольный обмен электросамокатов на удобную городскую обувь.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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