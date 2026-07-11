 

Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы

11.07.2026, 17:01, Разное
  Поддержать в Patreon

В субботу, 11 июля, российские военные атаковали цели в украинском городе Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами, есть жертвы.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил: «Две управляемые авиабомбы врага ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов – дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры».

В результате удара четыре человека погибли, среди них ребенок. Известно о 17 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.07 / Казаки нагайками усмирили депутата Гуревича, попытавшегося пролезть на АЗС без очереди

11.07 / Во всех револьверах, подаренных Эрдоганом лидерам НАТО, нашли по одному патрону

11.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1599-й день войны

11.07 / Ученые разгадали, как бактерии производят противоопухолевые молекулы, и теперь могут улучшить их

11.07 / Во Вьетнаме при крушении катера погибли туристы из Индии

11.07 / СБС ВСУ — в Азовском море были атакованы десятки судов российского «теневого флота»

11.07 / Крестьяне Сызранского уезда перевыполнили годовой план по производству топлива

11.07 / Bentley готовится выпустить свой первый электрический автомобиль

11.07 / Армия РФ нанесла новый удар по Одессе

11.07 / Британская полиция отпустила задержанного по делу об убийстве экс-замминистра Энн Уиддикомб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике