 

Казаки нагайками усмирили депутата Гуревича, попытавшегося пролезть на АЗС без очереди

11.07.2026, 16:18, Разное
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На фоне топливного коллапса, охватившего 60 регионов, очереди на заправках растянулись на километры, а водители дежурят по ночам, чтобы залить 20 литров по лимиту. В южных областях власти привлекли казачьи отряды для охраны АЗС – патрули в папахах с нагайками на поясе стали привычным зрелищем.

Инцидент произошёл в Анапе, где депутат Святослав Гуревич на чёрном джипе с мигалкой попытался объехать трёхчасовую очередь. Высунувшись из окна, он крикнул казакам: «Вы знаете, кто я? Мне в Думу через час!», после чего приказал водителю подать машину вперёд. Казачий есаул вежливо попросил парламентария соблюдать порядок, но Гуревич в ответ начал угрожать жалобой в прокуратуру и назвал защитников порядка «ряжеными». Тогда казаки синхронно выхватили нагайки и в три хлёстких удара оттеснили депутата и его водителя обратно в конец очереди, приговаривая: «Для всех закон един».

Сам Гуревич позже написал заявление в СК с требованием привлечь казаков за превышение полномочий, однако в соцсетях его высмеяли – пользователи сравнили эпизод с историей про Ходжу Насреддина и эмира. Тем временем в регионах продолжают действовать топливные карты для чиновников и силовиков, что лишь подогревает народное возмущение. Казаки же пообещали «учить вежливости» любого, кто попытается нарушить общее правило.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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