 

ВСУ — ночью перехвачены 7 из 13 ракет, 95 из 115 БПЛА. МО РФ — сбиты 349 беспилотников

12.07.2026, 8:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 13 ракет (9 Х-59/69, 4 Х-31) и 115 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 7 авиационных ракет Х-59/69 и 95 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 2 ракет и 19 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.07 / Умер сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Израиля в Конгрессе США

12.07 / Стрельба на фестивале в Торонто, есть жертвы

11.07 / Новые файлы Пентагона: зеленые огненные шары и НЛО над ядерным военным объектом

11.07 / Минтранс: скоро автомобиль можно будет обменять на электросамокат без доплаты

11.07 / Удар армии РФ по Сумам, есть жертвы

11.07 / Казаки нагайками усмирили депутата Гуревича, попытавшегося пролезть на АЗС без очереди

11.07 / Во всех револьверах, подаренных Эрдоганом лидерам НАТО, нашли по одному патрону

11.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1599-й день войны

11.07 / Ученые разгадали, как бактерии производят противоопухолевые молекулы, и теперь могут улучшить их

11.07 / Во Вьетнаме при крушении катера погибли туристы из Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике