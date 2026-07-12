ВСУ — ночью перехвачены 7 из 13 ракет, 95 из 115 БПЛА. МО РФ — сбиты 349 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 13 ракет (9 Х-59/69, 4 Х-31) и 115 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 7 авиационных ракет Х-59/69 и 95 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 2 ракет и 19 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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