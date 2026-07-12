 

По делу об убийстве Энн Уиддикомб задержан новый подозреваемый

12.07.2026, 9:31, Разное
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Британская полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего заместителя министра внутренних дел и экс-депутата парламента Энн Уиддикомб.

Подозреваемый, житель Великобритании, был задержан вечером 11 июля по адресу в Южном Йоркшире и помещен под стражу. Семью погибшей уведомили об аресте.

Ранее полиция освободила без предъявления обвинений 26-летнего мужчину, задержанного в Ньютон-Эбботе. Правоохранительные органы заявили, что он больше не считается причастным к расследованию.

78-летняя Уиддикомб была найдена мертвой около 11:40 9 июля в своем доме в деревне Хейтор на территории национального парка Дартмур в графстве Девон. На ее теле были обнаружены тяжелые травмы. По версии следствия, нападение произошло примерно в 12:30 днем 8 июля – почти за сутки до обнаружения тела.

Полиция Девона и Корнуолла продолжает расследование. На данном этапе следствие не считает убийство терактом и не располагает данными о его политической мотивации.


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