 

Премьер-министр Польши — без признания Волынской резни Украина не сможет вступить в ЕС

12.07.2026, 10:01, Разное
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Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на церемонии, посвященной 83-летию Волынской резни, сообщил, что в Варшаве будет возведена мемориальная стена с именами жертв массового убийства поляков боевиками УПА.

«Это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков и польских граждан других национальностей, проживавших на восточных землях Второй Речи Посполитой. Нашим долгом перед жертвами, а также способом преодолеть болезненное прошлое ради лучшего будущего является правда. А правда значит указать на виновных и назвать их. Это недвусмысленное осуждение этого преступления», – цитирует политика Euronews.

Туск подчеркнул, что память о жертвах не может становиться предметом политических споров или умолчаний. По его словам, без признания исторической правды и признания убийства польских граждан в Волыни Украина не сможет претендовать на вступление в Европейский Союз.

Напомним: 26 мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Это стало началом серьезного кризиса в отношениях Украины и Польши, которая обвиняет УПА в гибели 100000 своих граждан во время Волынской резни» 1943 года. Тем не менее, польское руководство заявляет, что продолжит поддерживать Украину в войне с Россией.


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