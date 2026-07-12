Перепрофилировку Эйфелевой башни в минарет отложили до 2030 года из-за молельных ковриков

Амбициозный проект парижской мэрии по превращению Эйфелевой башни в самый высокий минарет Европы застопорился. Старт работ, запланированный на это лето, перенесён на 2030 год. Причина оказалась банальной, но масштабной: подъездные пути к башне начисто заблокированы молельными ковриками верующих, которые стихийно заняли площадь и прилегающие бульвары сразу после анонса проекта.

Тысячи паломников расстелили коврики на тротуарах, газонах и даже проезжей части, создав живой «ковёр», через который не может проехать ни один кран или бетономешалка. Муниципальная полиция пыталась расчистить хотя бы один маршрут, но верующие воспринимают любое прикосновение к коврику как кощунство – протесты носят мирный, но непоколебимый характер.

В мэрии теперь рассматривают экзотические варианты доставки стройматериалов – от вертолётов до дирижаблей, а чиновники признают, что недооценили религиозный энтузиазм горожан. Парижане уже шутят: стройку саботирует Бриджит Макрон, которая названа первым кандидатом на сброс с этого минарета.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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